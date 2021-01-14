Собянин анонсировал послабления для переболевших COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал систему послаблений для жителей столицы, которые переболели COVID-19. Власти занимаются ее разработкой, рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» на YouTube.

«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, (...) мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — сказал Собянин.