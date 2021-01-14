Россия
 
Последние новости
Преодолевшего 13 тысяч километров голубя задумали убить
Элла Памфилова перешла в Telegram
Эрдоган привился от коронавируса
Samsung выпустила пластиковый Galaxy S21 за 80 тысяч рублей
Наряд Пелоси на дебатах об импичменте Трампа привлек внимание пользователей сети
Маколей Калкин одобрил идею вырезать Трампа из фильма «Один дома 2»
Умер предсказавший войну в Чечне политик
Врач назвала россиянам «золотую формулу» похудения
В мире появился новый миллиардер
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин анонсировал послабления для переболевших COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал систему послаблений для жителей столицы, которые переболели COVID-19. Власти занимаются ее разработкой, рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» на YouTube.

«Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, (...) мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте», — сказал Собянин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить