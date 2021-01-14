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В Госдуме оценили решение Собянина по ограничениям

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Ярослав Нилов
Ярослав Нилов
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил решение мэра Москвы Сергея Собянина по ограничениям в связи с коронавирусом. Об этом сообщает RT в четверг, 14 января.

«Несмотря на то, что ситуация не ухудшается, а где-то даже улучшается, необходимо все равно соблюдать все предписанные рекомендации и быть предельно ответственными и осторожными для того, чтобы быстрее побороть эту эпидемию», — сказал парламентарий.

Ранее мэр Сергей Собянин написал в своем блоге, что все ограничения по коронавирусу продлеваются в Москве до 21 января. Исключение составляет дистанционное обучение в школах: с 18 января школьники с первого по 11-й класс возвращаются к очному обучению.

Градоначальник допустил отмену части ограничений в случае, если не произойдет ухудшения эпидемиологической обстановки. Он также призвал жителей пройти вакцинацию, которая со следующей недели станет доступна всем желающим.

13 января президент Владимир Путин призвал не успокаиваться из-за некоторого снижения числа новых случаев заражения коронавирусом.

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