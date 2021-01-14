Россия
 
Последние новости
Собянин сообщил о возможной отмене части ограничений в Москве
Лидер армянской оппозиции объяснил поражение в Карабахе
После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
В Турции рассказали об ослепленном амбициями Трампе
Назван самый необычный памятник в России
Во Вселенной обнаружили таинственный тусклый свет
В школах российского региона отменили занятия из-за сильных морозов
Раскрыта стоимость аренды дома в Подмосковье на Новый год 
Ученые обнаружили неожиданную причину развития анорексии
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин отменил удаленку для московских школьников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Надалинский Евгений / «Коммерсантъ»

Московские школьники с первого по 11 класс возвращаются к очному обучению с 18 января, удаленный формат отменяется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Транспортные карты школьников вновь будут активированы, отметил он. «Риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — сказал мэр. При выявлении хотя бы одного случая заболевания, добавил Собянин, весь класс будет временно переводится на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение для вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и спортивных школ сохраняется до 21 января.

Ранее Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса новых групп населения, среди которых — ученые, управленцы и соцработники из некоммерческих организаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объявлена дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Собянин объявил о вакцинации новых групп населения от коронавируса
Собянин раскрыл число вакцинированных от коронавируса москвичей