Собянин отменил удаленку для московских школьников

Московские школьники с первого по 11 класс возвращаются к очному обучению с 18 января, удаленный формат отменяется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Транспортные карты школьников вновь будут активированы, отметил он. «Риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — сказал мэр. При выявлении хотя бы одного случая заболевания, добавил Собянин, весь класс будет временно переводится на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение для вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и спортивных школ сохраняется до 21 января.

Ранее Собянин объявил о старте вакцинации от коронавируса новых групп населения, среди которых — ученые, управленцы и соцработники из некоммерческих организаций.