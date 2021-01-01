Собянин раскрыл число вакцинированных от коронавируса москвичей

В Москве число вакцинированных от коронавируса жителей достигло 50 тысяч. Его раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», доступном на странице градоначальника во «ВКонтакте».

По данным Собянина, в последние дни на вакцинацию записываются более десятка тысяч граждан каждый день. «Сегодня уже около 100 тысяч записались и около 50 тысяч привились. И это — в преддверии Нового года! А что будет после?» — подчеркнул мэр. Он выразил уверенность, что количество желающих сделать прививку от COVID-19 в Москве возрастет.

Столичный градоначальник напомнил, что иммунизация населения — единственный способ победить пандемию коронавируса. «Мы либо бесконечно будем болеть, либо привьемся и, ну, так же, как и от гриппа сезонного, будем переживать все эти сезонные колебания», — рассказал Собянин. При этом он отметил, что вакцинациz от коронавируса — непростой процесс, так как препарат требует специальной транспортировки, содержания, хранения. Кроме того, медики должны дополнительно осматривать желающих сделать прививку.

Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. В первую очередь привиться пригласили учителей, сотрудников городских служб, медицинских работников. 11 декабря прививочную кампанию распространили на работников МФЦ, культуры, а также сотрудников сфер торговли и услуг. Право на прививку получили работники транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники СМИ.

29 декабря в столице расширили список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19. Запись открылась для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Днем ранее в список включили работников сферы ЖКХ, общепита, спорта и правоохранительных органов, а также волонтеров некоммерческих и религиозных организаций и москвичей старше 60 лет.

В России за последние сутки выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Московской области (1568). Всего с начала пандемии в стране инфекцию зарегистрировали у 3 186 336 жителей. За весь период излечились 2 580 138 человек, еще 57 555 пациентов скончались.