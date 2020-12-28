Список вакцинируемых от коронавируса в Москве расширили. С 28 декабря прививка доступна новым категориям граждан, передает ТАСС.

В частности, привиться от коронавируса теперь могут работники сферы ЖКХ, общепита, спорта и правоохранительных органов. Кроме того, запись открыта для волонтеров некоммерческих и религиозных организаций и жителей столицы старше 60 лет.

Помимо перечисленных категорий, вакцинироваться могут работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

В Москве 5 декабря началась прививочная кампания против коронавируса. В первую очередь вакцинацию проходят граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты.