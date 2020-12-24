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В Москве продолжат прививать от коронавируса в праздники

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Фото: Константин Морозов / пресс-служба Минобороны РФ

В Москве пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать и в новогодние праздники. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 24 декабря.

«Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях. В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми», — рассказал градоначальник.

Кроме того, Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса новых групп граждан. Так, с понедельника, 28 декабря, запись открывают для работников сферы ЖКХ, общественного питания, спорта и органов охраны правопорядка.

В Москве 5 декабря началась прививочная кампания против коронавируса. В первую очередь вакцинацию проходят граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. В настоящее время прививка доступна для работников МФЦ, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, а также сфер культуры, торговли и услуг. По словам Собянина, вакцина есть уже в 70 прививочных пунктах столицы.

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