Собянин объявил о начале вакцинации новых групп риска

Новые группы риска смогу привиться от коронавируса с понедельника, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Информация опубликована на сайте главы столицы.

Сделать прививку от COVID-19 смогут работники МФЦ, культуры, а также сотрудники сфер торговли и услуг, поскольку контактируют с миллионами граждан.

О готовности к более масштабной вакцинации мэр столицы заявил 7 декабря. По его словам, работа складов, доставки и система хранения вакцины успешно прошли проверку. Только в первые два дня вакцинации от коронавируса привились около двух тысяч человек, отметил Собянин.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в субботу, 5 декабря. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений.