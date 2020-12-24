В Москве установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

В Москве за последние сутки выявили 8203 случая заболевания COVID-19 за сутки — это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в столице коронавирусом заразились 764 789 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 24 декабря.

8203 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за последние сутки

Следом по суточному приросту заболеваемости идут Санкт-Петербург (3756 случаев) и Московская область (1538 случаев). Заразившиеся есть во всех регионах страны.

Всего в России за последние 24 часа коронавирус выявили у 29 935 человек — это еще один новый максимум. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 2 963 688 случаев заболевания среди россиян.

Кроме того, за сутки зафиксировано максимальное с начала пандемии число летальных исходов — 635. Всего в России скончались 53 096 человек с диагнозом «коронавирус».

Предыдущий антирекорд по заболеваемости в Москве был установлен 5 декабря — тогда коронавирусом заразились 7993 человека за сутки. Прежний максимум по приросту новых случаев заражения с учетом всех регионов составлял 29 350 случаев — это данные на 21 декабря.