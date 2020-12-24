Россия
 
Последние новости
В России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом
Депутат Госдумы прокомментировал приписанный ему грубый разговор с журналисткой
Умер рэпер Джон Экстази Флетчер из группы Whodini
Доктор медицинских наук назвал способ быстро похудеть к Новому году
Сестра Кардашьян привлекла внимание к своему бренду снимком топлес
В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса
В Госдепе США указали на виновных в «отравлении» Навального
НАСА прокомментировало заявление Рогозина о санкциях США
Раскрыта правда о риске заражения коронавирусом в поезде
Стало известно о второй расстрелянной девушке в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В Москве за последние сутки выявили 8203 случая заболевания COVID-19 за сутки — это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в столице коронавирусом заразились 764 789 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 24 декабря.

8203
случаев заражения коронавирусом
зафиксировано в Москве за последние сутки

Следом по суточному приросту заболеваемости идут Санкт-Петербург (3756 случаев) и Московская область (1538 случаев). Заразившиеся есть во всех регионах страны.

Всего в России за последние 24 часа коронавирус выявили у 29 935 человек — это еще один новый максимум. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 2 963 688 случаев заболевания среди россиян.

Кроме того, за сутки зафиксировано максимальное с начала пандемии число летальных исходов — 635. Всего в России скончались 53 096 человек с диагнозом «коронавирус».

Предыдущий антирекорд по заболеваемости в Москве был установлен 5 декабря — тогда коронавирусом заразились 7993 человека за сутки. Прежний максимум по приросту новых случаев заражения с учетом всех регионов составлял 29 350 случаев — это данные на 21 декабря.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом
Биолог объяснила отсутствие новых мутаций коронавируса в России
Ученый оценил вероятность смертоносной для человечества мутации коронавируса