Собянин оценил необходимость новых ограничений из-за коронавируса

Вводить дополнительные ограничительные меры в Москве из-за ситуации с коронавирусом не планируется, однако послабление пока невозможно. Заявление мэра Сергея Собянина публикует РИА Новости во вторник, 22 декабря.

По его словам, ситуация с COVID-19 в столице остается сложной и напряженной. «На период недели тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12 процентов. Но последняя неделя опять показала рост 5 процентов. И еженедельно продолжается рост госпитализации», — отметил градоначальник.

Вместе с тем он подчеркнул, что система здравоохранения столицы справляется с нагрузкой. Кроме того, в Москве удалось развернуть большую сеть вакцинации — работает уже 70 прививочных пунктов.

Ранее Собянин заявил, что, по его мнению, пик пандемии коронавируса закончится через несколько месяцев, но сама борьба с вирусом будет идти длительное время. Он указал, что самым сложным решением для него стало снятие ограничений, так как это означает взятие на себя ответственности за возможные массовые заболевания.