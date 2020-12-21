Собянин рассказал о половине переболевших COVID-19 московских врачей

В Москве более половины врачей переболели COVID-19. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин во время вручения государственных наград медработникам города, передает ТАСС.

По словам Собянина, врачи могли переболеть и тяжело, и бессимптомно — они, так или иначе, столкнулись с коронавирусом.

Ранее Собянин заявил, что, по его мнению, пик пандемии коронавируса закончится через несколько месяцев, но сама борьба с вирусом будет идти длительное время. Он указал, что самым сложным решением для него стало снятие ограничений, так как это означает взятие на себя ответственности за возможные массовые заболевания.

В Москве с 5 декабря началась вакцинация от коронавируса, первыми ее начали проходить граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря прививка стала доступна для работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг. С 18 декабря ее сделали доступной для работников транспорта, энергетики, промышленности и СМИ.

Пока пройти вакцинацию от коронавируса могут жители столицы из групп риска в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к одной из городских поликлиник, для этого понадобится предварительная запись. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли, например, справку с места работы. Сделать прививку можно в 70 учреждениях столицы, пункты работают с 08:00 до 20:00.