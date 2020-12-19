Мэр Москвы Сергей Собянин назвал время окончания «самого острого периода» пандемии коронавируса. Его словам передает ТАСС в субботу, 19 декабря.

По его мнению, пик пандемии закончится через несколько месяцев. При этом градоначальник заявил, что борьба с COVID-19 все равно продолжится еще длительное время.

Мэр Москвы также рассказал, что в столичных стационарах сейчас находятся 13 тысяч пациентов с инфекцией.

Он отметил, что самым сложными решением для него стало не введение ограничений, а их снятие. Собянин пояснил, что весной власти приняли меры по защите населения от коронавируса. «А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват», — заметил он.

При этом, добавил градоначальник, ограничительные меры обязательно надо было снимать. «Если мы видим, что эпидемия пошла резко на спад, у нас есть возможность открыть целые сектора экономики, дать возможность людям нормально жить, передвигаться и общаться, это надо было сделать», — сказал Собянин.

Ранее мэр столицы отказался от радикальных антиковидных мер в Москве. Он отметил, что власти отказываются от вариантов, принятых во многих европейских странах. В связи с этим введение новых ограничений, как сказал Собянин, не запланировано.

По последним данным, в Москве выявлено 6459 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие 24 часа. Общее число инфицированных в столице достигло 728 637. В России за все время зафиксировали 2 819 429 пациентов с положительным тестом на COVID-19.