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Собянин рассказал о последствиях прививки от коронавируса

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о последствиях прививки от коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

По словам Собянина, он не ощутил тяжелых последствий после вакцинации, кроме небольшой головной боли. Градоначальник отметил, что температура после вакцинации может наблюдаться у молодых людей, так как у них высокая степень иммунитета.

Мэр подчеркнул, что прививался, когда вакцина проходила исследование, для того, чтобы понять, насколько это эффективно. «Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — добавил Собянин.

О вакцинации от коронавируса Сергей Собянин рассказал в сентябре в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что принял это решение, чтобы продемонстрировать, что препарат доработан.

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