Собянин оценил необходимость жесткого локдауна в Москве

Необходимости вводить в Москве жесткий локдаун и закрывать сектора экономики нет. Так ситуацию оценил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

Как считает градоначальник, заболеваемость вскоре может пойти на спад, но даже если это не произойдет, ситуация в Москве позволяет не вводить ограничения в ближайшие месяцы. Собянин объяснил, что локдаун может нарушить социальную жизнь москвичей, обрушить их доходы.

По его словам, в столице работают все звенья системы здравоохранения и доступны все виды медпомощи — скорая, стационарная и амбулаторная, а количество больных коронавирусом в стационарах практически стабильное. Как объяснил Собянин, это означает, что система справляется с потоком пациентов, несмотря на сложную ситуацию.

Ранее Собянин ответил на критику введенных мэрией Москвы мер для борьбы с коронавирусом. По его словам, принятые решения помогли сохранить десятки тысяч жизней. Он добавил, что в столице минимальные потери из-за пандемии.

При этом он добавил, что ограничения, хоть и мягкие, сохранятся и в 2021 году — город вернется к привычной жизни только после вакцинации населения.