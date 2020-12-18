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Собянин отказался от радикальных антиковидных мер в Москве

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве не планируется вводить радикальные меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, власти отказываются от вариантов, принятых во многих европейских странах.

Тем не менее, он призвал москвичей к осторожности во время походов по торговым центрам и магазинам, поскольку ситуация с коронавирусом в столице остается сложной, количество пациентов в больницах приближается к 13 тысячам.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря исключил введение локдауна во всей стране. По его словам, распространение коронавирусной инфекции в стране вышло «на полку», то есть резкого роста уже нет.

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