Мэр Харькова умер от осложнений после коронавируса

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его друга Павла Фукса.

Сердце градоначальника остановилось в ночь на четверг, 17 декабря. Ему был 61 год. Кернеса госпитализировали в харьковскую городскую больницу с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, еще 10 сентября. С середины сентября он находился на лечении в клинике «Шарите» в Берлине.

2 октября он сдал отрицательный тест на COVID-19, однако его состояние продолжало ухудшаться. 11 ноября стало известно, что у Кернеса отказали почки. «Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма», — рассказал Фукс.

Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колет и болит бизнесмен Павел Фукс

До конца года мэр планировал вернуться в Харьков

По словам Фукса, Кернес еще недавно чувствовал себя бодрым и строил планы по возвращению в Харьков к 30 декабря. Горсовет успел повторно выдвинуть его на пост мэра, а 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала его победу в голосовании

60,34% избирателей проголосовали за повторное назначение Кернеса мэром Харькова

«Еще две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле», — рассказал он. Однако врачи давали неутешительные прогнозы после того, как у чиновника отказали обе почки.

Здоровье Кернеса серьезно пострадало в 2014 году, когда на него было совершено покушение. Пуля пробила легкое и печень. С тех пор он был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

На Украине фиксируют тысячи повторных случаев заражения коронавирусом

С 19 декабря на Украине вступают в силу новые жесткие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Изначально планировалось ввести локдаун в январе, однако с 15 декабря в стране резко подскочило число госпитализаций с коронавирусом.

При этом рост числа украинцев, попавших в больницы, происходил на фоне продолжающегося снижения числа новых случаев инфицирования COVID-19. Кроме того, на Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировали более чем две тысячи случаев повторного заражения, преимущественно у медиков.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 931 751 случай заражения COVID-19. По данным на 17 декабря, болеют 367 399 человек, выздоровели 548 356 пациентов, умерли 15 996 человек.