Раскрыты подробности последних дней жизни мэра Харькова

Украинский бизнесмен Павел Фукс раскрыл подробности последних дней жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса, пишет «Страна.ua».

«Еще две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле», — рассказал Фукс.

Однако через два дня у Кернеса отказали почки. Врачи сказали, что теперь поможет только чудо, продолжил Фукс.

«Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колет и болит», — добавил собеседник издания.

О смерти Кернеса стало известно 17 декабря.

Ранее у него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. В середине сентября мэра отправили на лечение в Берлин.