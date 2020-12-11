У мэра Харькова отказали почки

Мэру Харькова Геннадию Кернесу, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», стало хуже: у него отказали почки. Об этом агентству «Интерфакс — Украина» сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

«Не работают обе почки. Он на гемодиализе. Прогнозов врачи по поводу работы почек не дают, — сказал Сидоренко. — На следующей неделе будет ясно, повлияет ли это на дату возвращения».

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. В середине сентября чиновника отправили специальным самолетом из Харькова в Берлин. В октябре стало известно, что анализ на коронавирус у мэра — отрицательный.

При этом Кернес был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.