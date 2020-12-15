На Украине резко подскочило число госпитализаций зараженных коронавирусом

На Украине резко подскочило среднее за неделю число госпитализируемых с COVID-19. По итогам минувшей недели достигло максимума за все время эпидемии — 2330 тысяч человек, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины с начала сентября, когда последний раз фиксировалась стабилизация данного показателя на уровне около 400 госпитализированных пациентов, он непрерывно рос и к концу ноября достиг 1670 человек.

Стремительный рост числа госпитализируемых происходит на фоне продолжающегося снижения числа новых случаев инфицирования COVID-19. В конце ноября их фиксировали на уровне около 14 тысяч ежедневно, тогда как за прошедшие сутки — 6451.

Однако снижение числа новых заразившихся не привело к уменьшению числа умерших от COVID-19: усредненный за неделю этот показатель за последние две недели вырос с 180 до 216 человек.

На Украине с начала пандемии коронавируса выявили 900 666 инфицированных COVID-19, 15 247 — умерли от коронавируса, выздоровели 506 718 пациентов. Ситуация с распространением инфекции в стране остается напряженной, с 8 по 24 января вводятся жесткие карантинные ограничения.