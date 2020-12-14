Депутат от партии Зеленского назвал коронавирус выдумкой

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал коронавирус и любую вакцину против нее «выдумкой». Об этом пишет Liga.net.

«Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», — сказал парламентарий, представляющий партию президента Украины Владимира Зеленского.

Камельчук обратил внимание, что у производителей разные подходы к проценту эффективности вакцин: «Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 процентов, в 50 процентов, некоторые считают нормальным 30 процентов. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли».

Камельчук (бывший Кривокобылко) окончил факультет журналистики Львовского национального университета. На личном сайте называет себя «коучем по развитию» и «НЛП-практиком».

На Украине с начала пандемии коронавируса выявили 900 666 инфицированных COVID-19, 15 247 — умерли от коронавируса, выздоровели — 506 718 пациентов. Ситуация с распространением инфекции в стране остается напряженной, с 8 по 24 января вводятся жесткие карантинные ограничения.