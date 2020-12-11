На Украине рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом в стране, передает УНИАН.

«Мы начали фиксировать таких больных, которые во второй раз болеют COVID-19, и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях», — сообщил Степанов.

По словам министра, такие пациенты первый раз переболели 3-5 месяцев назад.

По данным на 11 декабря, на Украине за сутки было зафиксировано рекордное число смертей из-за осложнений, вызванных коронавирусом — 285. Выявлено 13 514 новых инфицированных, выздоровели 15 327 человек.

С 8 по 24 января на Украине будет действовать режим жестких карантинных ограничений. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль похвастался опытом карантина выходного дня.