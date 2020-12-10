Украина похвасталась своим методом борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль похвастался опытом карантина выходного дня как метода борьбы с коронавирусом, передает УНИАН.

По его словам, введение ограничений на субботу и воскресенье в течение трех недель «было четким».

Весной Украина, как и весь мир, искала варианты борьбы с коронавирусом, отметил Шмыгаль. Он назвал этот период «режимом нащупывания эффективных мер».

«Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы — а мы же созваниваемся с премьерами, делимся, — и решили сделать так и у себя», — рассказал глава правительства.

Шмыгаль назвал карантин выходного дня «украинским продуктом», которым начинают пользоваться европейские страны.

«Он не был призван уменьшить уровень заболевания. Его задача — стабилизировать этот уровень, чтобы мы могли протянуть до конца декабря — начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения», — пояснил он.

С 8 по 24 января на Украине будет действовать режим жестких карантинных ограничений.