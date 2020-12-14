На Украине заявили о нехватке денег на программу медицинских гарантий

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) сообщила, что с начала 2021 года медицинские учреждения страны могут остаться без выплат по программе медицинских гарантий из-за нехватки денег на ее финансирование, передает агентство «Украинские новости».

По данным ведомства, министерство здравоохранения страны до сих пор не передало в правительство проект постановления о финансировании программы в 2021 году. Соответственно, кабмин не может рассмотреть документ, и деньги в медучреждения могут перестать поступать уже с 1 января. «В НСЗУ нет правовых оснований оплачивать медицинские услуги, которые будут оказывать учреждения с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

По информации службы, в этой ситуации тысячи пациентов по всей стране могут лишиться права на бесплатную медицинскую помощь, в том числе и пациенты с COVID-19. Кроме того, украинские врачи и медсестры перестанут получать зарплаты, под угрозой будет находиться программа по обеспечению жителей льготными лекарствами.

Отмечается, что сейчас в проекте украинского бюджета на 2021 год на выплаты по программе заложено около 123,5 миллиарда гривен, тогда как Минздрав запрашивает на нее более 225 миллиардов гривен.

Медицинская реформа прошла на Украине весной 2020 года. С 1 апреля в стране была запущена программа медицинских гарантий — перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. В нее вошли более 1,6 тысячи учреждений, они получают средства на лечение пациентов через Национальную службу здоровья.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что система здравоохранения в стране абсолютно не развита, а граждане получают медицинскую помощь вопреки государству. Он заключил, что в республике еще существуют «очаги оказания медицинской помощи», но держатся они исключительно на инициативе медперсонала.