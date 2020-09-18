Украинской государственной медицине предрекли смерть

В скором времени государственная медицина на Украине перестанет существовать, останутся лишь частные клиники. Все это связано с низким финансированием здравоохранения, заявил в эфире телеканала «112 Украина» директор киевского института сердца Борис Тодуров, его цитирует РИА Новости.

«Если в этом году, следующем году у нас не будет хотя бы пять процентов (от ВВП заложено в бюджете на медицину — прим. "Ленты.ру") и нормального отношения к системе подготовки кадров, медицина умрет вообще через года два-три», — предрек врач. Он отметил, что сейчас спрос на медвузы в стране маленький: на специальность «педиатрия» поступило всего 140 человек.

При этом, подчеркнул Тодуров, порядка 40 процентов выпускников вузов и училищ уезжает из страны в первый же год после окончания. «Сестры уезжают просто группами. Потому что, когда сестра поступает сегодня в медучилище, она с первого курса начинает учить польский язык, она уже знает, в какой клинике Польши она будет работать», — вознегодовал доктор.

Тодуров возглавляет институт сердца более десяти лет. Четыре года назад врач впервые на Украине провел операцию по имплантации механического сердца.