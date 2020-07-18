На Украине создадут систему трансплантации органов

На Украине появится единая система, координирующая трансплантацию органов и связанные с этим вопросы. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Максим Степанов, передает издание «Страна.ua».

По его словам, развитие данной отрасли в приоритете Минздрава. Долгие годы она фактически не поддерживалась на Украине, подобные манипуляции проводили единично. «И это при ситуации, когда у нас много специалистов, которые уже могут делать такие операции», — подчеркнул Степанов.

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Сеть заработает с 1 января 2021 года. Планируется, что на Украине появится сеть центров. Программа потребует отдельного финансирования, так как не входит в план медицинской реформы.

Ранее глава Минздрава раскритиковал существующую систему здравоохранения в республике и медреформу и признал, что ее фактически не существует, есть «очаги оказания медицинской помощи», которые «держатся на наших врачах и медперсонале». Он указал, что Украина тратит на медицину всего 3 процента ВВП, тогда как в других странах эти расходы составляют не меньше 6.

В мае 2018-го Верховная Рада разрешила трансплантацию органов при условии согласия донора. В конце 2019 года правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год, а парламент перенес запуск новой системы трансплантации на 1 января 2021 года.