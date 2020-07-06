Зеленский выступил за развитие на Украине трансплантации органов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за развитие трансплантации органов в рамках медицинской реформы.

Об этом передают «Українськi новини».

По его словам, за данное направление властям необходимо «очень мощно взяться».

«Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит более доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», — пояснил Зеленский.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

В мае 2018-го Верховная Рада разрешила трансплантацию органов при условии согласия донора. В конце 2019 года правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год, а парламент перенес запуск новой системы трансплантации на 1 января 2021 года.

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