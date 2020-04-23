Украинской системе здравоохранения предрекли коллапс

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы страна может остаться без новых врачей. Об этом пишут РИА Новости.

«После того как начался второй этап реформы, возникли проблемы с доступом работников клинических кафедр к предоставлению медицинской помощи в учреждениях здравоохранения», — предрек коллапс Степанов.

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Он подчеркнул, что на Украине более десяти тысяч сотрудников медицинских вузов работают в системе здравоохранения и оказывают медицинские услуги, в том числе профессора и доценты. «После 1 апреля у них практически полностью нет доступа к нашим пациентам и они не могут предоставлять медпомощь», — сказал глава Минздрава.

Степанов рассказал, что после проведения реформы клинические кафедры высших учебных заведений, которые располагаются в медучреждениях, вынуждены платить огромные суммы аренды: «Тот финансовый груз, который ложится на них, просто не позволяет арендовать им эти помещения. Чтобы вы понимали, что происходит в цифрах, то для вузов это доходит до 80-90 миллионов гривен (2,9-3,3 миллиона долларов США) в год».

Аналогичные проблемы наблюдаются в учреждениях последипломного образования, и если их не решить, то на Украине скоро не будет врачей — выпускников отечественных вузов, отметил министр.

Медицинская реформа на Украине началась после смены правительства в августе 2019 года. Второй ее этап стартовал 1 апреля, системные изменения затронут поликлиники и больницы на всей территории Украины. В частности, в правительстве хотят прекратить финансирование «пустых больничных коек». Государство начнет выделять деньги больницам и врачам за оказанные услуги конкретным пациентам. Граждане при этом будут вправе выбирать семейного врача как из государственных, так и из частных клиник.

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