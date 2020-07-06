На Украине снизилось число новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».
Количество лабораторно подтвержденных заражений за сутки составило 543. Кроме того, 327 пациентов выздоровели, 13 скончались.
Днем ранее сообщалось о 823 новых случаях заражения коронавирусом. 4 июля было выявлено 914 новых случаев, 3 июля — 876. Антирекорд был зафиксирован 26 июня — 1 109 заразившихся.
Всего с начала пандемии на Украине зарегистрировано 49 043 зараженных. Из них выздоровели 21 703, умерли 1262.
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