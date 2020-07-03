Жена Зеленского вылечилась от коронавируса

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вылечилась от коронавируса. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила пресс-служба офиса главы государства, передает Gordonua.com.

Зеленская выписалась из больницы, чувствует себя хорошо, но дома продолжит лечение от двусторонней пневмонии.

У жены украинского президента подтвердился коронавирус в начале июня. Ее госпитализировали. У самого Зеленского и их детей тесты были отрицательными.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 46 736 человек. За последние сутки было выявлено 876 новых случаев. С начала пандемии скончались 1 212 инфицированных, выздоровели 20 558. Зеленский назвал темпы распространения коронавируса стремительными и призвал готовиться ко второй волне пандемии. «Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — подчеркнул он.

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