Борьбу Украины с коронавирусом сравнили с лечением подорожником

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк сравнил меры, введенные на Украине для борьбы с распространением коронавируса, с лечением перелома подорожником. Об этом он заявил с трибуны парламента, передает «112 Украина».

«Все видели, как прошли эти выходные. Все видели, что некоторые рестораны дальше работали. Некоторые города отказывались выполнять карантинные условия», — возмутился Железняк. По его мнению, если такие ограничения и помогут в борьбе с COVID-19, это будет чистой случайностью. Он предложил парламенту пересмотреть ограничительные меры, чтобы облегчить ситуацию для предпринимателей, которые особенно страдают от происходящего.

14 ноября бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала введенный на Украине карантин выходного дня «большой глупостью и преступлением» против граждан страны. «Болезнь есть, но я не считаю, что из-за болезни нужно гробить экономику. Из-за болезни нужно усиливать медицину», — пояснила политик.

Правительство Украины ввело по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.