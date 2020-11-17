На Украине митингующие попытались заблокировать вход в Верховную Раду

На Украине митингующие предприниматели попытались заблокировать вход в здание Верховной Рады. Об этом сообщает «Страна.ua».

У здания парламента проходит митинг предпринимателей, выступающих против карантинных ограничений для малого бизнеса и за принятие законопроектов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения и учета.

Митингующие блокировали несколько подходов к зданию парламента и пропускали только тех депутатов, которые соглашались поддержать их требования. Полиция организовала проход для парламентариев, что привело к потасовкам между правоохранителями и митингующими.

17 ноября должно состояться единственное за неделю заседание Верховной Рады. В остальные дни парламент будет закрыт по причине распространения коронавирусной инфекции.

11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.