Карантин на Украине назвали глупостью

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала введенный на Украине карантин выходного дня «большой глупостью и преступлением» против граждан страны. Об этом она заявила в эфире телеканала «112.Украина».

«Я не отрицаю саму болезнь, которую назвали COVID-19. Болезнь есть, но я не считаю, что из-за болезни нужно гробить экономику. Из-за болезни нужно усиливать медицину», — сказала политик.

По словам Савченко, малый и средний бизнес обеспечивает людям рабочие места, однако на время ограничительных мер они остаются без дохода.

Ранее правительство Украины приняло решение ввести по всей стране карантин выходного дня с 14 ноября. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. По выходным будет запрещена работа торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, театров. Нельзя будет проводить массовые мероприятия, посещать кафе, рестораны и развлекательные заведения.