Австрия ввела жесткий карантин из-за коронавируса в третий раз

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что с 26 декабря в стране в третий раз будет введен жесткий карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Австрии будет прекращена торговля, кроме магазинов первой необходимости и аптек, а также будут действовать ограничения на выход населения из дома. Для граждан, которые согласятся принять участие в бесплатном тестировании на вирус, локдаун продлится до 18 января, а для тех, кто откажется от сдачи тестов, режим ограничений будет действовать до 24 января.

Ранее Курц оценил вероятность использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Канцлер подчеркнул, что австрийские власти будут ориентироваться на европейскую программу по закупкам вакцин.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация препаратом «Спутник V» уже стартовала, однако в первую очередь прививки делают людям из группы риска — учителям, медикам. Прививку делают в два этапа, а иммунитет вырабатывается через 42 дня после первого укола.