Австрия ввела жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Австрии объявили о введении жесткого карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на канцлера республики Себастьяна Курца в субботу, 14 ноября.

Курц отметил, что в стране закроются школы, большинство магазинов и заведений. Людям будет разрешено покидать дома только для походов в магазин, посещения родственников и работы, а также для прогулок и занятий спортом. Открытыми остаются магазины продуктов, аптеки, банки, почтовые отделения, заправки, табачные и газетные лавки, мастерские по ремонту автомобилей. Учащиеся перейдут на дистанционное обучение, а офисные сотрудники должны по возможности быть переведены на удаленную работу.

Новые ограничительные меры будут введены с 17 ноября и продлятся до 6 декабря.

13 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала очередной рекордный прирост случаев заражения коронавирусом в мире за сутки — 628 136 новых пациентов.