Кремль счел преждевременными разговоры о локдауне

Ситуация с коронавирусом тревожная, но говорить о локдауне пока преждевременно, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 6 ноября.

«Трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер», — сказал он.

Песков добавил, что речи не идет о введении жестких ограничений. По его словам, каждый регион самостоятельно определяет объем ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки.

5 ноября сообщалось, что власти Москвы отказались вводить локдаун и полностью закрывать город. В мэрии не увидели необходимости вводить в столице пропускной режим.

29 октября президент Владимир Путин заявил, что пока не планируется запускать общенациональный локдаун в стране. По его оценке, принятые властями меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными.

В России за последние сутки выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Это рекордное число с начала пандемии. Суммарное число инфицированных составляет 1 733 440.