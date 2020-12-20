Собянин предупредил об опасности застолий на Новый год

Масштабные праздничные застолья, особенно с участием пожилых людей, могут быть опасны для здоровья. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в интервью программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он назвал такое поведение рискованным и призвал пенсионеров воздержаться от новогодних хлопот. «Попросите своих друзей, знакомых, близких из не группы риска приготовиться к Новому году <...> Большое застолье — это большой риск. Не только для здоровья, но и для жизни», — сказал Собянин.

Ранее градоначальник говорил, что «самый острый период» эпидемии коронавируса в столице закончится через несколько месяцев. Борьба с инфекцией в городе будет продолжаться еще долго, отметил он. При этом столичные власти не собираются прибегать к радикальным ограничениям.

По данным на 18 декабря, в Москве всего выявлено 728 637 зараженных, из них 562 953 уже поправилось. Суммарно 10 317 скончалось, в том числе 74 за последние сутки.