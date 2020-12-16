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Собянин дал прогноз по ограничениям из-за коронавируса в 2021 году

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Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал сохранение ограничений из-за коронавируса в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 16 декабря.

«В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие», — сказал Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Градоначальник заявил, что москвичи смогут вернуться к привычной жизни без ограничений только после массовой вакцинации от COVID-19. Собянин уточнил, что прививки препаратом «Спутник V» станут доступными для всех горожан уже в ближайшие недели.

Он также добавил, что пандемия стала «жестким экзаменом» для всей системы управления Москвой.

11 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил об отсутствии планов по введению локдауна в России в новогодние праздники. Ранее он заявил, что нынешних ограничений достаточно.

В России за последние сутки выявили 26 509 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве — 5028. Общее количество случаев заражения с начала эпидемии достигло 2 734 454.

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