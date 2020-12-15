В еще одном российском регионе захотели закрыть кафе и рестораны на Новый год

Власти Калининградской области предложили запретить работу ресторанов и кафе в новогоднюю ночь. Об этом говорится в опубликованном проекте постановления регионального правительства, сообщает издание «Клопс».

Среди прочего, в документе зафиксировано предложение ограничить обслуживание посетителей с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года. При этом предприятия общепита смогут работать в режиме доставки, а рестораны в гостиницах — в формате обслуживания номеров.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов объявил об угрозе полного локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. 2 декабря он подписал постановление о полном закрытии всех кафе и ресторанов Санкт-Петербурга с 30 декабря по 3 января.