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Песков заявил об отсутствии планов по локдауну из-за коронавируса

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Планов по введению в России локдауна на фоне пандемии коронавируса по-прежнему нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая необходимость усиления ограничений. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 11 декабря.

По словам Пескова, уровень смертности в стране на фоне распространения коронавируса действительно вырос, но это общемировая тенденция. «Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению», — сказал он.

Ранее Песков несколько раз отрицательно отвечал на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность введения тотального локдауна. 7 декабря он заявил, что нынешнего уровня мер для борьбы с коронавирусом достаточно.

В России за последние сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Москве — 7215. После столицы по росту суточной заболеваемости лидируют Санкт-Петербург (3779) и Московская область (1370). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (7) и в Еврейской автономной области (29).

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