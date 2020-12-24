Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале вакцинации против коронавируса новых групп граждан. Соответствующую информацию он разместил на своем сайте четверг, 24 декабря.

Так, с понедельника, 28 декабря, запись на вакцинацию открывают для работников сферы ЖКХ, общественного питания, спорта и органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды.

По словам градоначальника, сделать прививку смогут также волонтеры и граждане, занятые в некоммерческих и религиозных организациях. Пункты вакцинации будут работать и в праздники, уточнил он.

«В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом», — сказал он.

Вакцинация препаратом «Спутник V» стартовала в российской столице 5 декабря. В первую очередь привиться пригласили учителей, сотрудников городских служб, медицинских работников. 11 декабря прививочную кампанию распространили на работников МФЦ, культуры, а также сотрудников сфер торговли и услуг.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил начать в стране масштабную вакцинацию против коронавирусной инфекции.