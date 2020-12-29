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В Москве расширили список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

В Москве расширили список категорий граждан, которые могут рассчитывать на первоочередную вакцинацию от COVID-19. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге во вторник, 29 декабря.

«Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет», — отметил градоначальник.

Он уточнил, что студенты младше 18 лет сделать прививку пока не смогут, поскольку на данный момент Минздрав России еще не одобрил использование вакцины от коронавируса для несовершеннолетних.

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