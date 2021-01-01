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В России выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 1 января.

По данным оперштаба, новые инфицированные были обнаружены в 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (5907), Санкт-Петербурге (3746) и Московской области (1568). Меньше всего новых заболевших выявили в Чукотском автономном округе (1) и Ненецком автономном округе (6). При этом за последние сутки 25 798 человек выздоровели, 536 человек умерли.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 186 336 случаев заражения. За весь период излечились 2 580 138 человек, еще 57 555 пациентов скончались.

Накануне, 31 декабря, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскрыл россиянам «зимний» способ, который может помочь защититься от коронавируса. Он посоветовал надевать теплые перчатки поверх защитных.

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