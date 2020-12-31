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Россиянам раскрыли «зимний» способ защиты от коронавируса

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскрыл россиянам «зимний» способ, который может помочь защититься от коронавируса. Его слова в четверг, 31 декабря, приводит агентство «Москва».

«Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше снять одни и надеть другие», — посоветовал специалист.

При этом он напомнил, что сами по себе перчатки из трикотажа и шерсти неспособны защитить от коронавируса, поскольку имеют слишком крупные ячейки. Это относится и к перчаткам, которые обычно используют при проведении строительных работ.

Самыми же эффективными в борьбе с вирусом можно считать латексные или нитриловые перчатки, отметил Тяжельников. При этом нитриловые перчатки не вызывают аллергию, а также отличаются наиболее высокой износостойкостью.

Ранее в декабре врач дерматовенеролог-косметолог одной из российских клиник Маруа Азрет-Алиевна Байчорова раскрыла способы правильного ухода за кожей лица и рук в зимний период. По ее словам, необходимо увлажнять тело средствами на основе гиалуроновой кислоты, диметикона или с керамидами, которые помогают удержать влагу.

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