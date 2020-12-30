Врач раскрыла способ избежать трещин на руках из-за мороза

Врач дерматовенеролог-косметолог одной из российских клиник Маруа Азрет-Алиевна Байчорова раскрыла способы правильного ухода за кожей лица и рук в зимний период. Соответствующий материал поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 30 декабря.

В первую очередь эксперт отметила, что длительное нахождение в ванной может способствовать пересушиванию кожи, поэтому она посоветовала принимать короткий теплый душ. Помимо этого, необходимо увлажнять тело средствами на основе гиалоурановой кислоты, диметикона или с керамидами, которые помогают удержать влагу. На лицо и зону декольте лучше наносить увлажняющий крем на масляной основе.

Кроме того, в зимнее время года рекомендуется использовать увлажнитель воздуха дома и пить больше воды.

Перед выходом на улицу на кожу лица следует наносить солнцезащитный лосьон на основе оксида цинка или диоксида титана, даже если на улице нет солнца и идет снег. Дерматолог посоветовала носить шапки и шарфы, чтобы минимизировать влияние ветра, снега и низких температур на кожу лица.

«Маска на лице — вынужденная, но необходимая мера защиты от новой коронавирусной инфекции. Носить ее нам приходится часто и подолгу, что также сказывается и на нашем лице в виде раздражения, шелушения и даже прыщей. Умывайте лицо теплой водой после того, как сняли маску, затем не забудьте нанести на кожу увлажняющий крем. Старайтесь не пользоваться косметикой, если вы носите маску, она может закупорить поры и вызвать раздражение», — предупредила Байчорова.

Она подчеркнула, что защитные маски из нейлона, полиэстера и вискозы затрудняют подачу воздуха к коже, создавая парниковый эффект, поэтому этих материалов следует избегать. При этом маску необходимо снимать чистыми руками.

Специалист отметила, что зимой кожа рук часто беспокоит своим «бумажным» состоянием, поскольку на ней находится меньше всего сальных желез. Чтобы избежать возникновения трещин на коже, перед каждым выходом на улицу рекомендуется наносить на руки увлажняющий крем. Его также необходимо использовать перед сном. По словам эксперта, хлопковые перчатки позволят удержать влагу на коже рук в течение всей ночи.

«Для защиты кожи лица зимой косметологи часто назначают клеточные концентраты. Эти вещества регулируют выделение сального секрета и решают проблему купероза и пигментации кожи. В это время у косметолога лучше всего проводить лифтинговые процедуры, которые стимулируют синтез коллагена и улучшают цвет кожи, убирая шелушение, раздражение, сухость и красноту кожи, вызванные температурными перепадами», — заключила Байчорова.

Ранее в декабре дерматологи предупредили о рисках неправильного ношения маски. Эксперты рассказали, что ношение маски на подбородке провоцирует воспаления, а чрезмерно плотные кремы под маской забивают поры, что также может приводить к акне.