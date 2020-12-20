Россияне массово ринулись к косметологам в период пандемии. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты индустрии красоты.

Главный врач и владелец клиники «Космос» в Санкт-Петербурге Илья Бендлин рассказал, что люди стали в особенности заботиться о видимой над маской части лица. По его словам, социализация все чаще проходит «на онлайн-мероприятиях», поэтому людям важно, как они выглядят на экране.

«Часто это подсознательно связано с необходимостью защитить себя от увольнения (сокращения), например, в конкуренции с более молодыми сотрудниками. То есть то, как ты выглядишь, твое лицо - это показатель твоей успешности: чтобы быть успешным, нужно выглядеть хорошо», — отметил Бендлин.

Совладелица и генеральный директор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова отметила рост популярности инъекций ботулотоксинов среди клиентов с начала пандемии. По ее словам, на фоне эпидемии не только растет спрос на «уколы красоты», но и снижается средний возраст пациентов.

Косметологи отметили, что эта тенденция связана прежде всего с совершенствованием технологий и изменением качественных характеристик фото- и видеокамер на компьютерах, планшетах и телефонах. На передаваемых изображениях лучше видны мельчайшие мимические морщинки видны даже у молодых пациентов.

Ранее дерматологи предупредили о рисках неправильного ношения маски. Эксперты рассказали, что ношение маски на подбородке провоцирует воспаления, а чрезмерно плотные крема под маской забивают поры, что также может приводить к акне.