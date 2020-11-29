Врач опроверг мифы о косметологии

Врач-дерматолог Станислав Арканников опроверг мифы о косметологии в беседе с радио Sputnik.

По его словам, мнение о том, что у косметолога можно омолодиться мгновенно, является самым популярным. Специалист пояснил, что косметология — это терапевтическая специальность, и необходимо пройти не один курс, чтобы омолодиться.

Также популярной темой для мифов Арканников назвал применение ботокса и его якобы разрушительное влияние на мозг. Он заявил, что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. Эксперт рассказал, что технология применения ботокса пришла в косметологию из неврологии, где с помощью инъекций ботулотоксина решалась проблема, например, нервного тика. «[Ботулотоксин] вкалывают в определенную мимическую мышцу, она парализуется, и морщина исчезает», — пояснил он.

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Врач также развеял миф о том, что филлеры — жидкие имплантаты — способны самостоятельно мигрировать. По его словам, косметологи вводят филлеры на основе гиалуроновых кислот в кожу, сетчатая структура которой сдерживает гель от расползания. «Поэтому миграции филлеров не может никакой быть в принципе», — сказал он.

Дерматолог призвал также не верить мифу о том, что качественная косметика должна быть дорогой. Он посоветовал обращать внимание не на цену, а на состав товара.

По мнению Арканникова, начинать борьбу со старением следует как можно раньше. Он порекомендовал консультироваться с косметологом уже с 18 лет.

Ранее косметолог Дарья Баскакова назвала способ избежать появления прыщей из-за постоянного ношения защитной маски в период пандемии коронавируса. По словам врача, предотвращению высыпаний могут способствовать своевременная смена маски и правильный уход за кожей лица. Так, в идеале маску необходимо менять каждые два часа, а умываться — утром и вечером после ее снятия. Кроме того, косметолог отметила, что риск появления прыщей возрастает при нанесении обильного макияжа. Также она порекомендовала не прикасаться к лицу грязными руками.