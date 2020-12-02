Описаны изменения внешности от постоянного нахождения дома

Эксперты описали, как постоянное нахождение дома может отразиться на внешности. Соответствующий материал публикует Allure.

По словам нью-йоркского дерматолога Райана Тернера (Ryan Turner), сухой и грязный воздух в помещении может пагубно отразиться на качестве кожи. Кроме того, безвылазное пребывание в квартире может привести к нарушению защитного барьера кожи, обострению экземы, которая сопровождается покраснениями и шелушениями. Чтобы решить эту проблему, специалист рекомендует приобретать очистители воздуха.

Еще одной проблемой могут стать высыпания. В связи с дистанционным режимом работы, введенным повсеместно из-за пандемии коронавируса, люди больше времени проводят в постели. Соответственно, из-за этого на постельном белье скапливаются жир, омертвевшие частицы кожи и бактерии. По всему телу могут распространиться акне. «Диванный» образ жизни, а также трение одежды могут привести к фолликулиту. «Я советую чаще менять постельное белье», — подчеркнул Тернер.

Угри могут появиться и в том случае, если перестать регулярно пользоваться уходовой косметикой. Это объясняется тем, что, находясь дома, люди не уделяют должного внимания своему внешнему виду, забывая пользоваться увлажняющими кремами и средствами, содержащими SPF.

Сертифицированный дерматолог Одри Кунин (Audrey Kunin) предупредила, что многочасовая работа дома за компьютером может стать причиной появления морщин и дряблости кожи. «Синий свет, излучаемый экранами гаджетов, и дневной свет, проникающий через окна, могут вызвать видимые изменения кожи, включая покраснение и пигментацию», — пояснила она.

В октябре косметолог Дарья Баскакова назвала способ избежать появления прыщей из-за постоянного ношения защитной маски в период пандемии коронавируса. По словам врача, предотвращению высыпаний могут способствовать своевременная смена маски и правильный уход за кожей лица. Так, маску необходимо менять каждые два часа, а умываться — утром и вечером после ее снятия. Кроме того, косметолог отметила, что риск появления прыщей возрастает при нанесении обильного макияжа.