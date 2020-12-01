Девушки начали массово использовать картофель для красоты и насмешили врачей

Пользовательницы TikTok массово принялись тестировать новый способ избавления от высыпаний на лице и запустили новый тренд. Соответствующий материал публикует Dazed.

Речь идет о методе лечения прыщей с помощью сырого картофеля. Подобное видео впервые появилось в сети в апреле: им поделилась пользовательница sierrastyless, которая заявила, что если приложить плод на участок с прыщом на несколько часов, то он быстро заживает. Ее идея стала вирусной и распространилась благодаря юзерам под никами queen_of_queifs и livkayg.

Популярный способ вызвал насмешки у специалистов. Клинический дерматолог, доктор Муниб Шах (Muneeb Shah) объяснил, почему овощ не способствует сохранению красоты кожи. «Картофель имеет высокое содержание салициловой кислоты. Мы знаем, что она полезна при лечении прыщей. Однако, на мой взгляд, это не несет никакой пользы. Зачем вам вообще прибегать к картофелю, если у нас есть безопасные и относительно недорогие средства с содержанием салициловой кислоты, которые можно купить в любой аптеке?» — недоумевал он.

Вместо этого эксперт порекомендовал придерживаться поэтапного ухода за кожей, который включает в себя ретиноиды. В пример он привел средства The Ordinary или Paula's Choice, с помощью которых можно предотвратить появление высыпаний. Если они все же возникают, то их следует обработать салициловой кислотой.

Британский диетолог Джулия Рокка (Giulia Rocca), в свою очередь, добавила, что картофель следует использовать не в качестве наружного компресса, а как дополнение к рациону. «Он богат антиоксидантами. В картофеле есть витамин С и клетчатка, поэтому он может способствовать уменьшению угрей, а также улучшению иммунной системы», — добавила она.

В октябре косметолог Дарья Баскакова назвала способ избежать появления прыщей из-за постоянного ношения защитной маски в период пандемии коронавируса. По словам врача, предотвращению высыпаний могут помочь своевременная смена маски и правильный уход за кожей лица. Так, в идеале маску необходимо менять каждые два часа, а умываться — утром и вечером после ее снятия. Кроме того, косметолог отметила, что риск появления прыщей возрастает при нанесении обильного макияжа.