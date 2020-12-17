Дерматологи предупредили о рисках неправильного ношения маски. Эксперты рассказали РБК, как нужно правильно пользоваться маской.

Врач-дерматовенеролог ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ» Людмила Анохина заявила, что у людей, склонных к высыпаниям на коже и аллергическим реакциям, неправильное ношение масок может усугубить течение заболевания.

«Не рекомендуется носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня, это провоцирует воспаление, регулярно меняйте маску, не реже одного раза в 2-2,5 часа, избегайте химически окрашенных масок», — посоветовала Анохина. В случае, если на маске скопился конденсат или появилась излишняя влага внутри маски при резком перепаде температур, стоит сменить маску раньше. Также врач призвала не использовать в ежедневном уходе жирный крем для лица или чрезмерно плотные тональные средства, что может забивать поры, и напомнила о необходимости увлажнять кожу

О проблемах на лице и подбородке из-за неправильного ношения маски предупредила и врач-дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова. По ее словам, к ней обращается много пациентов с проблемами в виде покраснений, сухости, раздражения кожи и угрей.

«Я думаю, что эти проблемы связаны с неправильным ношением масок, особенно, если это связано с появлением угрей — так называемые механические акне, которые возникают в результате трения с волосяными фолликулами. Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время», — отметила Петросова. Она посоветовала в случае необходимости снять маску с лица, а не сдвигать.

Врач-дерматолог Центра аппаратной косметологии «Люмиренс» Татьяна Егорова сказала, что маска создает парниковый эффект. Она согласилась с мнением дерматологов о том, что ношение маски поверх косметики приводит к закупорке пор. По ее словам, в такой среде размножается эпидермальный стафилококк, и возникают гнойные прыщи или комедоны.

«Дополнительную компрессию на зону подбородка люди создают, когда спускают маску. Это усугубляет парниковый эффект на подбородке и нижней трети лица, и обычно эту часть лица люди хуже промывают», — подчеркнула врач и посоветовала как следует умываться и тщательно очищать лицо от косметики, а также пользоваться пилингами-скатками. В заключение она призвала стирать тканевые маски, а также чаще менять одноразовые.

Ранее ученые раскрыли опасность ношения использованной маски. Исследователи из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета раскрыли, что ношение использованной медицинской маски во время пандемии может быть опаснее, чем полный отказ от нее.