Меланию Трамп обругали в сети за появление в детской больнице без защитной маски

Жена президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике без защитной маски и подверглась критике со стороны пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Первая леди США посетила детскую больницу в Вашингтоне, чтобы прочитать пациентам сказку. Отмечается, что вживую ее слушали только два ребенка, а остальные дети смотрели прямую трансляцию прямо из своих палат. В качестве наряда Трамп выбрала зеленое пальто бренда Diane von Furstenberg за 2400 долларов (175 тысяч рублей) и туфли на каблуках в тон.

Материалы по теме «Классическая американская красавица» Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль С вещами на выход «Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику

50-летнюю знаменитость запечатлели в черной медицинской маске, однако во время чтения книги супруга президента сняла средство индивидуальной защиты, за что пользователи обругали ее. «Я просто в шоке, у многих пациентов снижен иммунитет, а она снимает маску», «Полнейшее неуважение. Мелания просто нарушила правила больницы, сняв маску», «Мелания может не нарушать правила хотя бы в детской больнице?» — высказывались комментаторы в соцсетях.

Ранее в ноябре Мелания Трамп пришла на выборы без маски в наряде за миллион рублей после того, как переболела COVID-19. Папарацци засняли ее на избирательном участке в Палм-Бич, Флорида, в платье итальянского модного дома Gucci и туфлях люксовой марки Louboutin.