Наряд жены Трампа за сотни тысяч долларов обругали в сети за сходство со шкурой

Жена президента США Дональда Трампа Мелания появилась на публике в наряде люксового бренда за сотни тысяч рублей и подверглась критике со стороны пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Первая леди США и ее супруг вышли в свет на митинге в Джорджии. 50-летняя Трамп была одета в красный кожаный плащ с поясом бренда Alexander McQueen стоимостью 6200 долларов (460 тысяч рублей), черную блузку и юбку длины миди такого же цвета. Ее образ дополнили туфли-лодочки на каблуках анималистичной расцветки. Цена обуви марки Manolo Blahnik равна 875 долларам (почти 75 тысяч рублей).

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Читатели издания обругали наряд первой леди в комментариях из-за его сходства со шкурой животного. «Этот плащ отвратителен. Похоже, по нему капает кровь», «Самая ленивая первая леди всех времен. Одеваться в одежду за десятки тысяч долларов — все, чего она достигла», «Безответственно проводить эти большие митинги без масок», «Она похожа на большую кучу мяса», «На ней одновременно шкура коровы и шкура зебры. Фу», — писали они.

В ноябре Мелания Трамп пришла на выборы без маски в наряде за миллион рублей после того, как переболела COVID-19. Она появилась на избирательном участке в Палм-Бич, Флорида, в платье итальянского модного дома Gucci и туфлях люксовой марки Louboutin.